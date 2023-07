Homem é preso em cartório ao tentar aplicar golpe da casa própria em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 35 anos foi preso, nesta sexta-feira (07), em um cartório, na avenida Carvalho Leal, bairro Cachoeirinha, zona sul da capital. Ele é suspeito de estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso.

A vítima entrou em contato com os militares, no cartório 5⁰ ofício, onde foi vítima de estelionato na compra de um terreno no bairro Cidade de Deus.

Foi feito deslocamento ao 6⁰ Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi descoberto o verdadeiro nome do acusado que inclusive já possuía mandado de prisão em aberto. No entanto, a identidade do suspeito não foi divulgada pela polícia.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

