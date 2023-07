Criminosos matam e atropelam homem em Manaus; bilhete aponta próxima vítima

Segundo a perícia, a vítima possui uma tatuagem no braço direito e uma no pulso com o nome "Taylor". O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) onde passará por exames de necropsia para ser identificado.

Ainda conforme a polícia, criminosos jogaram a vítima de um carro e em seguida efetuaram 8 disparos no rosto dela. Os suspeitos ainda atropelaram o corpo do homem e o arrastaram por cerca de 5 metros, deixando um rastro de sangue na rua.

Manaus/AM - Criminosos mataram um homem a tiros e atropelaram o corpo, neste sábado (8), na rua 46 com a 83, no bairro Mutirão, na zona norte de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.