Homem é preso com mais de 90 kg de drogas escondidas em sítio no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 90 quilos de drogas foram apreendidas, nesta segunda-feira (10), em um sítio na Estrada Coari Itapeua, em Coari, no Amazonas. O caso aconteceu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão.

Segundo a polícia, suspeitos teriam retornado ao sítio para pegar as drogas que estavam no terreno. ”Ao chegarmos no local, encontramos dois indivíduos dentro do sítio, um conseguiu fugir, mas o outro foi detido. Durante buscas com apoio da cadela de faro encontramos essa grande quantidade de drogas”, disse o Major Jean.

No total, foram 89 tabletes (95,15 kg) de supostamente cocaína que estavam enterrados no sítio. A polícia também apreendeu um carro e um celular do suspeito.

De acordo com a polícia, o homem é suspeito de integrar um grupo criminoso que atua na em Coari comercializando entorpecentes, praticando roubos nos rios entre outros crimes que foram presos no sábado passado.

O suspeito e o material apreendido foram apresentados na 10ª Delegacia Regional de Coari para os procedimentos cabíveis.