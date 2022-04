Homem é preso com drogas, arma e R$ 7 mil durante operação no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que o local já era objeto de investigação e, diante da do flagrante, os policiais realizaram apreensão de outros materiais na casa como joias, uma balança de precisão, um motor de popa, oito quelônios e duas motocicletas.

No decorrer da perseguição, ele jogou uma bolsa para dentro uma casa e pulou o muro do imóvel. Os policiais conseguiram interceptá-lo e durante a abordagem, apreenderam uma arma caseira calibre 38, munições, porções de pasta base de cocaína e oxi, além de oito celulares e mais de R$ 7 mil, material encontrado dentro da mochila.

Manaus/AM - Um homem de 27 anos foi preso em Barcelos durante a operação Hórus, realizada no município. Na ocasião, ele foi flagrado com armas, drogas e mais de R$ 7 mil.

