Homem é preso com drogas após denúncia anônima em Manaus

Ao chegar no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para onde o homem foi conduzido, juntamente com os materiais apreendidos, os policiais foram informados que o suspeito já tinha passagem pela polícia e, também, um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a Polícia, o homem ainda tentou fugir quando percebeu a presença da polícia, no entanto, foi alcançado em todas as expectativas. Durante a abordagem, foram encontradas cinco porções de cocaína, um celular de marca Motorola, cor azul; uma bicicleta, de cor azul e R$ 105 em espécie.

