41 pessoas são presas durante Operação em Manaus

Integração – Participaram da operação Cidade Mais Segura, os policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) e Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM).

Manaus/AM - Cerca de 41 pessoas foram presas, nesta sexta-feira (03), durante a operação Cidade Mais Segura deflagrada em todas as zonas de Manaus. A ação, que aconteceu sob a coordenação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, teve início na quarta-feira (1º) e resultou em 41 prisões, entre cumprimentos de mandados e flagrantes, além da apreensão de porções de drogas, balanças de precisão e mais de R$ 500 em espécie.

