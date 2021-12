Homem é preso com armas, drogas e granadas no Amazonas

Um homem foi preso com armas, drogas e granadas após ser denunciado na noite de ontem (02), no bairro São Francisco, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações da polícia, vários indivíduos localizados no local denunciado fugiram com a presença da viatura, mas um deles acabou preso após se desfazer de uma sacola e invadir uma casa para tentar driblar os policiais.

Na sacola, a polícia encontrou uma espingarda calibre 12; uma submetralhadora artesanal calibre 28; duas granadas; dois carregadores de pistola calibre 40; três munições calibre 28; uma munição calibre 16; quatro aparelhos celulares; e duas porções de entorpecentes semelhantes a oxi. O material e o suspeito foram apresentados no 31º DIP.