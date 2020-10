Homem é preso com arma em festa de aniversário em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 25 anos foi preso com uma arma de fogo em uma festa de aniversário, na madrugada deste domingo (18), na rua Rio Negro, bairro Tarumã, zona Oeste da capital.

A prisão ocorreu após denúncia anônima. Com o suspeito foi encontrado um revólver calibre 38 com duas munições, no veículo dele.

O homem foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.