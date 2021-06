Homem é preso com arma e bolsa entupida de drogas em Manaus

Os policiais receberam uma denúncia de que um homem, conhecido na área, estava armado e vendendo entorpecentes no local. A Força Tática realizou incursão no endereço, onde identificou e deteve o suspeito. Na revista pessoal foi encontrada, em sua cintura, uma pistola, e em sua bolsa diversas porções grandes de diferentes tipos de entorpecentes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.