Homem é preso com arma e 8kg de drogas na AM-070 no Amazonas

Manaus/AM - Um homem identificado como Andernilson Hipy Siqueira, de 37 anos, foi preso com oito quilos de pasta base de cocaína, um revólver calibre 257, com 10 munições intactas e uma munição deflagrada, neste sábado (25), na Rodovia Estadual AM 070, quilômetro 28, Ramal do Açutuba, município de Iranduba, no Amazonas.

Conforme informações do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Andernilson estava sendo investigado há aproximadamente dois meses, e desde o dia 21 de fevereiro deste ano, as investigações foram intensificadas, ocasião em que os policiais perceberam a movimentação diferenciada no local.

“Ao amanhecer de sábado, fizemos vigilância nas proximidades e, juntamente com uma equipe da Core e da Receita Federal, detectamos a comercialização de drogas na localidade. Abordamos o indivíduo e, durante as buscas, encontramos o material ilícito, bem como, o armamento e as munições, momento em que o infrator confessou a prática criminosa e recebeu voz de prisão em flagrante”, disse o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc.

Procedimentos

Andernilson responderá por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e ficará à disposição da Justiça.