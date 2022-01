Homem é preso com 2,4 kg de drogas após denúncias no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 36 anos foi preso por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (26), no município de Tefé, no interior do Amazonas.

A polícia recebeu várias denúncias de furtos, roubos e ainda relatava que o suspeito carregava uma sacola plástica de cor preta. Ao chegar ao local, a equipe conseguiu identificar o homem e com ele foram encontrados dois tabletes de uma substância com características de maconha, pesando aproximadamente 2,4Kg e um dichavador com um produto semelhante à skunk.

Ao ser questionado, o homem informou que o material pertencia à outra pessoa e indicou o local. Já no endereço repassado por ele, os policiais não encontraram o suspeito. Somente a esposa do homem estava em casa, que confirmou que o companheiro comercializava drogas. Na residência foram encontrados uma balança de precisão pequena, material para embalagem da droga e sete aparelhos celulares, da marca Samsung, de diversos modelos e um aparelho celular.

O homem foi conduzido e apresentado na 5ª Delegacia Regional de Polícia de Tefé.