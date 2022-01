Homem é preso após vizinho gravar vídeo de abuso sexual contra cachorro em Manaus

Na gravação, o homem faz com que a cadela coloque as partes íntimas dele na boca, e em seguida, o suspeito faz movimentos de sexo oral.

A prisão ocorreu depois que as imagens começaram a circular em grupos de WhatsApp, e serem denunciadas ao vereador e protetor de animais Kenedy Marques, que acionou a Polícia Militar e foi até o endereço do suspeito.

Manaus/AM- Um homem de 57 anos foi preso na noite deste sábado (15), após o vizinho gravar um vídeo com cenas dele cometendo zoofilia. O caso aconteceu no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

