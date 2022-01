Casal é rendido por dupla armada e tem carro roubado na frente de casa em Manaus

Manaus/AM - Um casal teve o carro modelo Prisma roubado na porta de casa na noite desse sábado (15), no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste. As vítimas tinham ido à drogaria e ao chegar na frente do imóvel uma dupla armada se aproximou, abriu a porta do carro e colocou a arma na barriga da mulher anunciando o assalto. Os criminosos soltaram o cinto de segurança e ordenaram que elas saíssem sem chamar a atenção. Após o roubo e ainda em estado de choque, o casal passou a receber várias ligações cobrando valores para devolver o veículo. A polícia foi acionada e investiga o roubo. Quem tiver qualquer informação sobre o veículo, pode entrar em contato com a polícia através do telefone 190 ou com os proprietários por meio do telefone 99157-8802.

