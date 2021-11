Homem é preso após tiroteio e tenta subornar PMS com R$ 10 mil em Manaus

Ao ser perseguido, Baiaca saltou sob telhados e chegou a invadir casas, mas foi alcançado e preso. Com ele foi encontrada uma arma usada no confronto.

De acordo com a polícia, o suspeito é um traficante da área e teria tentado subornar policiais oferecendo R$ 10 mil. O homem foi flagrado comercializando drogas com comparsas.

Manaus/AM - Um homem conhecido como “Baiaca” foi preso após uma intensa troca de tiros com a polícia no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste, na noite desse sábado (6).

