Homem é preso após ser denunciado pelo próprio pai em Manaus

“Prontamente as equipes da DECCI iniciaram as diligências, deslocando-se ao endereço de Rafael, e na manhã de terça-feira (13), conseguimos cumprir a ordem judicial em seu nome”, informou a titular

De acordo com a delegada Andréa Nascimento, titular da unidade especializada, o pai de Rafael, um idoso de 66 anos, compareceu à unidade especializada para relatar que estava sendo ameaçado de morte por seu filho. Durante as oitivas, em decorrência da denúncia, foi constatado que o indivíduo estaria com mandado de prisão em aberto.

