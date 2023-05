Homem é preso após receber em Manaus carga de drogas de Coari

Segundo o delegado Ericson Tavares, titular do 26º DIP, as diligências iniciaram após a equipe policial receber denúncias informando sobre uma carga de droga que tinha vindo de Coari (a 363 quilômetros da capital) para Manaus.

Manaus/AM - Lucas do Nascimento Corrêa, foi preso no sábado (28), em posse de 11,3 quilos de maconha tipo skunk. A ação ocorreu na rua Cosme Lima, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.