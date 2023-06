Homem é preso após espancar esposa e ameaçá-la com arma de fogo em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 41 anos foi preso, nesta segunda-feira (5), após espancar a esposa, de 53 anos, e ameaçá-la com uma arma de fogo, no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), as equipes policiais tomaram conhecimento dos ocorridos no momento em que a vítima compareceu à delegacia para relatar que teria sido ameaçada e injuriada pelo infrator, no dia anterior.

“A mulher nos contou que convive com o indivíduo há dois anos e, de um tempo para cá, o homem se tornou uma pessoa violenta e passou a ameaçá-la com arma de fogo, que ele havia comprado recentemente”, disse.

A vítima também relatou que era constantemente injuriada e agredida fisicamente, entretanto, ela não tinha o denunciado até então. “Diante dos fatos apresentados pela vítima no momento do registro de Boletim de Ocorrência (BO), as equipes saíram em diligência e conseguiram efetuar a prisão do indivíduo”, explicou Mafra.

O homem responderá por injúria, ameaça e porte de arma de fogo, combinados com a violência doméstica e ficará à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria.