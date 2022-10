Homem é preso após carro tombar e espalhar 1,5 tonelada de drogas por rua

Quando a polícia chegou ao local, os ocupantes do carro já tinham fugido, mas o dono do carro foi identificado e acabou sendo preso minutos depois.

Uma carga com mais de 1,5 tonelada e meia de drogas foi apreendida ao despencar da carroceria de uma caminhonete durante um acidente de trânsito na rodovia BR-277, no município de Cascavel, no Paraná.

