Homem é preso após briga de casal em hotel de Manaus

Manaus/AM - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta segunda-feira (27), após uma briga de casal em um hotel, no Centro de Manaus. Uma denúncia informou de que um casal estaria brigando na recepção do estabelecimento, localizado na rua Lima Bacuri. No local, os funcionários do hotel relataram que esta não seria a primeira vez que os dois entravam em conflito. Ao verificar, os policiais confirmaram que o homem possuía um mandado de prisão em aberto. Diante da situação, ele foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.