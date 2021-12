Assalto em padaria termina com homem espancado em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 29 anos foi espancado após assaltar clientes dentro de uma padaria nessa segunda-feira (27), na rua Bom Jesus, bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste. O suspeito invadiu o local usando uma arma falsa e aterrorizou quem estava no estabelecimento. As vítimas foram obrigadas a entregar dinheiro, celular e outros objetos de valor. No momento da fuga, ele foi perseguido por um grupo de vítima e acabou sendo capturado. Enfurecidos, os populares espancaram o homem até que a polícia apareceu. O acusado sofreu ferimentos por todo o corpo e precisou ser levado para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Após receber atendimento, ele foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.