Homem é preso após atirar em duas mulheres em bar no Cidade de Deus

Manaus/AM - Eliton Vieira da Silva, de 43 anos, foi preso na madrugada deste domingo (16) após atirar em duas mulheres, de 30 e 35 anos, em um bar no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi ao local e começou a atirar contra as pessoas. As duas mulheres foram atigidas e socorridas para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, mas não há informações sobre o estado de saúde delas.

Após o crime, o suspeito fugiu, mas foi encontrado dentro do próprio carro, uma Hilux, na Rua Itaberaba, no conjunto Francisca Mendes. Com ele foram encontradas uma arma de fogo com quatro munições deflagradas e uma intacta.

Eliton foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.