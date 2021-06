Homem é preso após atirar contra desafeto em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 32 anos foi preso na noite de sábado (26), por atirar em via pública e ameaçar de morte outro indivíduo, na avenida Samaúma, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital. Os policiais faziam patrulhamento de rotina, por volta das 22h20, quando foram parados por um homem, informando que um indivíduo havia disparado um tiro com arma de fogo no local.

