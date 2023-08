Homem é preso após assalto em frente ao ginásio Zezão em Manaus

Os policiais informaram também, que a vítima do roubo, não estava presente, porém foi localizada e conduzida juntamente com o acusado e testemunhas ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Durante a revista, com o rapaz apontado na denúncia, foi encontrado um celular, e com um adolescente, de 15 anos, foi apreendido um outro celular. Ao ser questionado, o adolescente relatou que havia sido ameaçado de morte pelo suspeito para segurar o objeto roubado.

Conforme a polícia, os militares foram acionados para um roubo em andamento em frente a quadra poliesportiva Zezão. Ao chegar no local, os policiais ao identificaram um suspeito com as características repassadas, que estava sentado ao lado de dois jovens.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.