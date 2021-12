Homem é preso após anunciar TV roubada em site de vendas em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 21 anos foi preso nesse sábado (18), na rua Marajá, bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus. Ele é suspeito de vende uma televisão roubada em um site de vendas. A prisão do suspeito se deu após os proprietários da TV reconheceram o produto e denunciaram o roubo indicando o endereço onde o aparelho estaria. Os policiais foram o eletrodoméstico na posse do suspeito. Ele foi preso e encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

