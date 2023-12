Homem é preso após ameaçar e perseguir ex por não aceitar término em Manaus

A delegada Patrícia Leão, titular da DECCM norte/leste, informou que o casal ficou junto durante 11 anos, no entanto, está há quatro meses separado, mas o suspeito não se conforma com o término.

Manaus/AM - Um homem de 29 anos foi preso, nesta quinta-feira (21), por ameaçar e descumprir medida protetiva em favor de sua ex, de 33 anos, por não aceitar o término do relacionamento. O suspeito foi detido na Avenida Açaí, bairro Distrito Industrial 1, zona sul de Manaus.

