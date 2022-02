Homem é preso após agredir filho com cadeira em Manaus

A agressão teria começado após o pai pedir para o adolescente pegar uma bebida na geladeira, mas como ele estava com a perna machucada, outra pessoa pegou. O homem se irritou e agrediu o filho com uma cadeira de plástico.

Manaus/AM - Um homem de 60 anos foi preso após agredir o filho de 14 anos durante o almoço com uma cadeira. O caso ocorreu no último domingo (20) na capital.

