Homem é preso ao usar documento falso para tirar novo RG em Manaus

O suspeito havia recebido uma progressão de pena, após ser preso em Roraima pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. As investigações em torno do caso vão prosseguir.

Após verificação, foi constatado que o suspeito já possuía diversas passagens pela polícia, no estado de Roraima (RR). Em conjunto com o 6°DIP, foi realizada uma diligência, onde o homem foi detido e levado até a unidade policial, onde foi indiciado por uso de documento falso.

Segundo as informações, o suspeito tentou solicitar a Carteira de Identidade apresentando uma certidão de casamento falsa. O responsável pelo atendimento desconfiou da autenticidade, e acionou a equipe de investigação do IIACM.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.