Homem é preso ao transportar 61kg de drogas

A droga estava escondida em forma de tijolo e foi localizada no compartimento falso, preparado com chapas de ferro sob o porta-malas do veículo.

Manaus/AM - A Polícia Federal prendeu, na segunda-feira (29), um homem, de 44 anos, natural de Jataí/GO, após ser flagrado transportando mais de 61 kg de cocaína em um carro. A abordagem foi realizada por policiais federais no bairro de Antônio Bezerra, no Ceará.

