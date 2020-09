Homem é preso ao tentar matar agente de saúde com peixeira no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 25 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (28) no município do Careiro da Várzea, por tentativa de homicídio contra uma agente de saúde do município, na Comunidade São Francisco de Assis.

Com ele, os policiais apreenderam uma faca tipo peixeira, que teria sido utilizada para tentar ferir a profissional da saúde.

Os policiais que atenderam à ocorrência relataram que, após receberem chamada via telefone, foram até o posto de saúde do município e encontraram o indivíduo com uma faca, tentando atingir uma agente de saúde.

Os policiais conseguiram tomar a arma branca dele e conduzi-lo a viatura.

A vítima e o agressor foram conduzidos até a 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município para as devidas providências cabíveis.