Homem é preso ao tentar levar 24 Kg drogas para outro município no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 40 anos foi preso nessa quarta-feira (23), na cidade de Humaitá, transportando mais de 24 quilos de drogas em um carro. Ele transitava com o veículo na BR-230, no fim da tarde, quando foi pego.

A polícia encontrou o material após denúncia informando que ele estava com as drogas escondidas em uma Saveiro cor preta, placa NCF7F05. O homem estava a caminho do município vizinho de Apuí quando foi detido.

Durante buscas no veículo, foram encontradas, camufladas nos espaços existentes nas laterais e por baixo do capô do veículo, várias quantidades de drogas distribuídas nos espaços internos da lataria. Ao todo, mais de 24 quilos de entorpecentes análogos a pasta base de cocaína, distribuídos em 24 tabletes, foram apreendidos e encaminhados à delegacia.