Homem é perseguido e executado por criminosos em beco de Manaus

Manaus/AM - Erik Rodrigues da Silveira, de 27 anos, foi executado com 4 tiros por dois criminosos, na manhã desta sexta-feira (12), no beco Nossa Senhora das Graças, bairro Petrópolis, Zona Sul.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava sendo perseguida pela dupla desde a rua Coronel Jaime Mendonça, mas acabou sendo atingida e caiu dentro do igarapé. Moradores retiraram Erik da água para tentar socorrê-lo, mas ele morreu no beco.

Segundo testemunhas, Erik já havia se desentendido com algumas pessoas e por isso andava com um facão. No momento do crime, ele estava com a faca, mas a mesma caiu no igarapé enquanto ele tentava escapar dos criminosos.

A motivação do crime ainda é desconhecida.