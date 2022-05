Homem é morto com facada no peito após noite de bebedeira em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi morto com uma facada no peito após uma bebedeira neste domingo (15), na rua B, do bairro Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

Um amigo do homem relatou à polícia que ele, a vítima e uma mulher teriam passado toda a madrugada deste domingo bebendo juntos no local. Em certo momento, a suspeita teria esfaqueado o homem no peito e fugiu em seguida levando carteira e celular da vítima, ainda segundo a testemunha.

O homem também contou que a mulher seria uma garota de programa. Até o momento não há confirmação do que teria motivado o crime. O corpo passou por perícia e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde será identificado. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).