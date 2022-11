Homem é morto com facada na coxa após xingar família de suspeito em Manaus

Segundo a Polícia Civil, Marcelo Oliveira junto com os irmãos e amigos, provocaram uma briga envolvendo diretamente Marcelo Lima. Com uma faca, o autor desferiu um golpe na coxa esquerda da vítima, atingindo a veia femoral, levando-o a óbito.

Manaus/AM - Marcelo Lima Pimentel, de 26 anos, foi morto com uma facada na coxa por Marcelo Oliveira da Silva, de 38 anos, após xingar familiares do suspeito durante uma discussão. O crime aconteceu em 2010 e o suspeito foi preso, nesta terça-feira (22), 12 anos depois, na Rua dos Sinos, conjunto Galileia, bairro Monte das Oliveira, Zona Norte.

