Homem é linchado após tentativa de roubo em Manaus

Já o comparsa não resistiu aos ferimentos causados pela agressão. A morte dele foi constatada pelos agentes do Samu ainda no local.

Maurício foi jogado dentro do igarapé com vários ferimentos na cabeça. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e depois levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na zona leste da cidade.

