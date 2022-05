Homem é levado para ramal para ser executado em Manaus

Para a polícia, moradores do condomínio Paraíso, próximo a barreira, disseram que por volta de 20h30, ouviram disparos e gritos do local, em seguida, um grupo correu do da área. Testemunhas chamaram a polícia, que foi até a área e encontrou a vítima, jogada de bruços numa área de mata.

Manaus/AM - Um jovem foi executado na noite desta segunda-feira (16), em um ramal, do bairro do Lago Azul, na Zona Norte de Manaus.

