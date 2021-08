Homem é jogado de barranco após ser torturado por 'tribunal do crime' em Manaus

De acordo com a polícia, a vítima teria sido 'capturada' pelo “tribunal do crime” e brutalmente agredida a pauladas. O homem foi encontrado com supostas fraturas nos braços e nas pernas após ter sido arremessado de um barraco, de aproximadamente cinco metros de altura. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro ao homem, no entanto, não há informações sobre seu estado de saúde.

Manaus/AM - Um homem identificado como Antônio José Licata Bezerra, de 35 anos, foi jogado de um barranco após ser brutalmente espancado na noite desta quinta-feira (26), nas proximidades de um campo no núcleo 4, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

