Homem é executado na frente dos filhos 2 meses após sofrer atentado em Manaus

De acordo com a PM, dois homens chegaram até a residência da vítima e chamaram por ‘Juninho’, como é conhecido. Após familiares informarem que o rapaz estava em casa, os pistoleiros entraram no local e atiraram em Júlio, que estava junto de seus filhos. Os suspeitos fugiram após o crime.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.