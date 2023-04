Homem é executado enquanto trabalhava em balsa em porto de Manaus

Segundo testemunhas, Antônio trabalhava na balsa, que havia chegado do município de Eirunepé durante a madrugada, quando dois criminosos chegaram ao local em um carro modelo Siena e executaram a vítima com dois tiros na cabeça.

Manaus/AM - O auxiliar de maquína Antônio Alison Pereira Rodrigues, 35, foi executado a tiros na manhã desta sexta-feira (21) em uma balsa no Porto do Demétrio, no bairro Colônia Oliveira Machado.

