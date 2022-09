Homem é executado com tiros na cabeça por dupla em motocicleta em Manaus

Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para os primeiros socorros, mas a vítima já estava sem vida. A mãe do rapaz passou mal ao ver o filho morto e precisou ser socorrida.

Manaus/AM - Marco Antonio da Silva, 22, foi executado com tiros na cabeça por uma dupla em uma motocicleta nesta terça-feira (13) na Rua Conquista, no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus.

