Homem é executado com tiros na cabeça em rua de Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado por Moisés Urgarte de Oliveira, 32, foi morto com três tiros na cabeça, na tarde desta quarta-feira (11), na rua São Pedro, bairro Compensa 1, zona Oeste de Manaus. Um idoso identificado por Raimundo Vilaça de Azeved, 81, foi atingido com um tiro de raspão na perna, no momento que passava pela rua.

De acordo com a polícia, testemunhas disseram que a vítima passava na rua sozinho, quando dois pistoleiros em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram quatro disparos em direção a ele, mas somente três tiros o atingiram.

A polícia ainda não sabe o que motivou o crime. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).