Homem é executado com 11 tiros no meio da rua no Amazonas

Manaus/AM - Criminosos executaram Ronaldo Miranda Rocha Cesário, de 28 anos, com mais de 10 tiros, nesta segunda-feira (26), no distrito de Cacau Pirera, em Iranduba, interior do Amazonas.

Os familiares relataram à polícia que a vítima estava caminhando na rua quando os suspeitos se aproximaram e efetuaram os disparos de arma de fogo. Ronaldo foi atingido com 11 tiros, sendo cinco na cabeça, três no peito, além de tiros nas costas, costela e braço. Ele foi socorrido, mas morreu a caminho do Serviço de Ponto-Atendimento (SPA) Joventina Dias em Manaus.

O caso será investigado.