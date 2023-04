Homem é encurralado e executado por pistoleiros em beco de Manaus

Testemunhas informaram à Polícia Civil que Marlon estava com uma criança, de 3 anos, no colo quando os suspeitos - não há detalhe sobre quantos - o surpreenderam. Eles mandaram que Marlon colocasse a criança no chão e em seguida dispararam diversas vezes contra ele.

Manaus/AM - Marlon dos santos Gomes, 30 anos, foi encurralado por pistoleiros no beco Franco, no bairro Compensa, Zona Oeste, e executado a tiros na tarde deste sábado (1º).

