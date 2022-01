Homem é encontrado morto dentro de poste no Amazonas

Manaus/AM - Um homem foi encontrado morto na tarde deste domingo (2), dentro de um poste localizado no bairro Pascoal Allagio, em Parintins. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, o corpo estava a cerca de dois metros de profundidade. Uma motosserra foi utilizada para cortar o poste, para a retirada da vítima. O homem estava sem camiseta e não há informações sobre perfurações de bala ou arma branca no corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil investiga o caso.

