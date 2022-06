Homem é encontrado morto dentro de carro de app no ramal do Pau Rosa

Manaus/AM - Um homem identificado como Francisco Oliveira de Souza, 31 anos, foi encontrado morto dentro de um carro de app, neste domingo (12), no ramal do Pau-Rosa, no Km 12, rodovia BR-174.

A polícia foi acionada após ser informada de um tiroteio na área. Ao chegar no local se depararam com o corpo da vítima no porta-malas de um carro modelo Onix, cor preta.

De acordo com informações preliminares, o homem estaria em uma festa no ramal momentos antes de ser executado. Ele foi morto com aproximadamente 13 tiros.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).