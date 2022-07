Homem é encontrado morto com 20 facadas em kitnet em Manaus

Segundo informações da perícia, um total de 20 facadas foram localizadas no corpo do homem, que atingiram nuca, costas, tórax e outras partes. O corpo foi removido para o Instituo Médico Legal (IML) onde irá passar por exames de necropsia. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com informações da polícia, o proprietário do imóvel relatou aos militares que decidiu ir até a kitnet após notar que o inquilino estava sumido. Ao chegar no local, ele se deparou com o homem morto.

