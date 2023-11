Homem é encontrado morto com 11 tiros na cabeça em Manaus

O corpo foi removido para o IML e com as pistas coletadas no local do fato, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), já iniciou a investigação.

Os peritos descobriram que o desconhecido foi executado com 11 tiros na cabeça, todos disparados de uma pistola calibre 380. Porém, não foram encontradas testemunhas do crime.

Um motociclista que chegava em casa foi quem achou o cadáver com mãos e pés amarrados no meio da rua e acionou a polícia.

