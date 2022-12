Homem é encontrado agonizando com tiro na cabeça debaixo de ponte em Manaus

Segundo informações preliminares, uma testemunha ouviu o barulho do disparo e acionou a Polícia Militar. Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima agonizando. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado agonizando com um tiro na cabeça, na noite destaterça-feira (06), debaixo da ponte na Avenida Lourenço da Silva Braga, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus.

