Homem é detido com mais de 400 metros cúbicos de seixo ilegal no Amazonas

Os policiais solicitaram do responsável a documentação referente à carga, mas o homem informou aos policiais que não possuía as licenças. O responsável foi conduzido à delegacia da Base Arpão, onde foi lavrado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO), conforme o art. 55 da Lei nº 9.605/1998, que tipifica a extração ilegal de minério.

Manaus/AM - Agentes da Base Fluvial Arpão prenderam um homem e apreenderam duas embarcações transportando minério de forma ilegal durante fiscalizações no rio Solimões, em Coari. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (04). Foram apreendidos cerca de 400 metros cúbicos de seixo possivelmente extraídos do município de Japurá, na calha do Médio Solimões.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.