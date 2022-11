Homem é crivado de balas dentro de bar no Amazonas

A polícia não informou se a vítima e Samuel tiveram algum desentendimento no local antes do crime.

Segundo a polícia, o suspeito do crime é Samuel de Souza Matos, 41, que estava bebendo no local, quando sacou uma arma e começou a disparar contra a vítima.

Manaus/AM - Edvaldo de Carvalho Leite, 40, morreu neste domingo (6), após ser baleado dentro de um bar localizado na rua 5 de setembro, bairro Centro, município de Humaitá, no interior do Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.