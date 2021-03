Homem é baleado por justiceiro ao assaltar cliente de banco em Manaus

A polícia contou, que após o crime, o homem foi até o Hospital Platão Araújo acompanhado da mãe, em busca de atendimento. Enquanto aguardava atendimento no hospital, para realizar um raio-x do pé, ele soube da chegada de uma equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e fugiu sem ser atendido.

De acordo com a polícia, o suspeito e um comparsa assaltaram uma pessoa que tinha acabado de sacar dinheiro em uma agência bancária, quando foram surpreendidos por um justiceiro que atirou contra a dupla. Porém apenas o homem de 25 anos foi atingido no pé.

